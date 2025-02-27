Семье погибшего моряка отказали в возбуждении дела

По её словам, экипаж корабля утверждает, что Антон вёл себя странно, у него возникли проблемы с речью, а в результате тяжёлого психического состояния он выпал за борт и погиб.
Однако Ольга и близкие Антона категорически не согласны с этой версией событий. Они уверены, что за несколько дней до трагедии Антон был в нормальном психическом состоянии. Однако за неделю до инцидента он стал задумчивым и подавленным, а перед трагедией открыто говорил, что у него конфликт с экипажем и его хотят выкинуть за борт, а потом списать всё на его якобы неадекватное состояние.
Напомним, что 29-летний Антон начал работу на судне в качестве моториста в порту Владивостока 3 декабря 2024 года. Однако уже через несколько дней он перестал выходить на связь.
Накануне Антон делится своими переживаниями о предстоящей смерти с близкими. Он рассказал, что на судне над ним издеваются и планируют инсценировать его самоубийство, выбросив за борт. В результате тело Антона не было обнаружено, а произошедшее признали самоубийством.
До ухода в рейс был в подавленном состоянии.
«До 25 ноября он был в приподнятом настроении, часто звонил и писал сообщения. Но после этой даты он стал замкнутым и грустным. С 29 ноября по 1 декабря, когда происходила смена экипажа, я привезла ему зимние вещи во Владивосток. Мы провели вместе два дня, и он остался у меня ночевать в квартире на улице Окатовой. Я заметила, что его что-то беспокоит, и пыталась расспросить, но он уверял меня, что всё наладится. Говорил, чтобы я не переживала, потому что скоро ему выплатят большую зарплату», — рассказала девушка моряка Ольга.
Семья не согласна с версией самоубийства. Они обратились в прокуратуру, Следственный комитет, государственную инспекцию труда и другие учреждения, но везде получили отказ в возбуждении уголовного дела.
«Руководитель никак не выразил свою реакцию по поводу произошедшего с Антоном — ни сочувствия, ни содействия», — добавила Ольга Глушак.
«Антон был в унынии как до, так и после того, как корабль отчалил. Ольга, которая общалась с Антоном в период с 31 октября по 1 декабря 2024 года, тоже отмечала его подавленное настроение», — подчеркнули в ведомстве.
Ольга сообщила, что тело Антона так и не было обнаружено, поэтому похороны не состоялись.
«Я не могла поверить в его смерть. Две недели я была словно в бреду, всё время слёзы на глазах. Родители тоже не могут поверить в произошедшее, они очень переживают», — добавила Ольга.
Момент трагедии не попал на камеры видеонабюдения.
8 декабря в 11:50 матрос Антон Хрумов пропал с борта рыболовецкого судна «Амфитрита», принадлежащего компании «Росрыбфлот». По информации от работодателя, Антон совершил самоубийство.
Видеозапись с камер наблюдения показывает, как Антон выходит на палубу, а за ним следует другой матрос. Однако момент трагедии не зафиксирован.
Ольга поделилась, что по словам экипажа судна «Амфитрита», Антон вёл себя неадекватно, испытывал проблемы с речью и выпал за борт из-за тяжёлого психического состояния.
Уголовное дело не стали заводить.
Дальневосточная транспортная прокуратура не стала возбуждать уголовное дело по факту гибели приморского матроса Антона Хрумова, так как не было обнаружено состава преступления.
Следователи во время проверки не нашли доказательств того, что кто-то подвергал Антона оскорблениям или запугиванию. Члены экипажа подтвердили, что не причиняли ему вреда.
13 января 2025 года следственный отдел зарегистрировал сообщение о возможном преступлении, связанном с самоубийством Хрумова, которое произошло 8 декабря 2024 года на судне «Амфитрита», находившемся в рейсе в акватории Охотского моря.
Проверка ничего не показала.
В ходе доследственной проверки были проверены заявления Глушак О. М. о том, что к Антону применялось физическое насилие и оказывалось психическое давление. Однако эти утверждения не нашли подтверждения.
«В ходе проверки были опрошены члены экипажа судна, и они подтвердили, что к Хрумову не применялось физическое или психологическое насилие. Более того, ещё до отплытия из порта Владивосток 3 декабря 2024 года у Хрумова начали проявляться необычные черты в поведении, которые он объяснял предвзятым отношением окружающих к его личности», — указано в постановлении об отказе в удовлетворении жалобы.
Информация о том, что в чай Хрумова была добавлена моча, опубликованная Глушак Ольгой, не была подтверждена результатами осмотра места происшествия и показаниями членов экипажа. На судне приём пищи осуществляется только на камбузе, где находится судовой титан. Все члены экипажа набирают кипяток из титана и затем заваривают себе чай или кофе по своему выбору.