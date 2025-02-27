Семье погибшего моряка отказали в возбуждении дела

«До 25 ноября он был в приподнятом настроении, часто звонил и писал сообщения. Но после этой даты он стал замкнутым и грустным. С 29 ноября по 1 декабря, когда происходила смена экипажа, я привезла ему зимние вещи во Владивосток. Мы провели вместе два дня, и он остался у меня ночевать в квартире на улице Окатовой. Я заметила, что его что-то беспокоит, и пыталась расспросить, но он уверял меня, что всё наладится. Говорил, чтобы я не переживала, потому что скоро ему выплатят большую зарплату», — рассказала девушка моряка Ольга.