Собаки в Орске за пять дней покусали восемь человек, включая троих детей

«В СМИ всё чаще сообщают о нападениях бездомных собак на жителей Орска в Оренбургской области. В период с 21 по 25 февраля агрессивные животные атаковали восьмерых, включая троих несовершеннолетних, которым понадобилась медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин неоднократно поручал предоставить доклад по расследованию дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Как сообщал Life.ru, ранее в Ставрополе произошла трагедия — девятилетняя девочка погибла из-за нападения стаи бездомных собак. Это случилось, когда она каталась на ватрушке с ледяной горки. Позже в сети выложили видео ужасного нападения на ребёнка.