Защита министра дорожного хозяйства Челябинской области обжаловала арест

Мещанский суд Москвы 21 февраля по делу о растрате арестовал министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, а также других фигурантов: его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО «Технопарк» Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. Еще одной фигурантке — заместителю гендиректора ООО «РСГрупп» Екатерине Краснихиной — суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определённых действий.