Защита министра дорожного хозяйства Челябинской области обжаловала арест

Мещанский суд Москвы 21 февраля по делу о растрате арестовал министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, а также других фигурантов: его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО «Технопарк» Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. Еще одной фигурантке — заместителю гендиректора ООО «РСГрупп» Екатерине Краснихиной — суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определённых действий.
«Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Нечаева Алексея Сергеевича», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что аналогичные жалобы поступили от Микулика, Зарипова и Зырянова.
О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). На следующий день министра увезли в Москву для избрания меры пресечения. Остальным фигурантам предъявлены аналогичные обвинения.
По версии следствия, при реализации госконтрактов с участием АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» с 2015 по 2019 годы были похищены бюджетные средства, сумма не уточнялась.
Как писала газета «Коммерсант», всего было похищено 2 миллиарда 966 миллионов рублей.
Зарипов и Зырянов ранее занимали руководящие посты в предприятиях АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан».
По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Нечаев возглавил министерство 8 ноября 2019 года, до этого занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее — начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения «Челябинскавтодор».
В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).