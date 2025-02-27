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В ФРГ в результате стрельбы у здания суда пострадали четыре человека

Инцидент случился во время слушания по делу об убийстве боксёра Бесара Нимани.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранители задержали двух подозреваемых в стрельбе в городе Билефельд в ФРГ, информирует Focus Onlin.

Инцидент случился неподалёку от здания суда во время слушания по делу об убийстве боксёра Бесара Нимани.

В полиции заявили, что поиски третьего фигуранта продолжаются.

«Однако причастность двух задержанных к преступлению пока не установлена», — говорится в сообщении.

В результате стрельбы травмы получили четыре человека. Пострадавшие госпитализированы.

Обвиняемым в деле об убийстве боксёра является Хюсейн Аккурт, его задержали летом 2024 года в Бельгии. Его два предполагаемых сообщника находятся в бегах.

Ранее сообщалось, что при стрельбе на заводе в ФРГ погибли два человека. Ещё один человек получил тяжёлые ранения.