В ФРГ в результате стрельбы у здания суда пострадали четыре человека

Правоохранители задержали двух подозреваемых в стрельбе в городе Билефельд в ФРГ, информирует Focus Onlin.
Инцидент случился неподалёку от здания суда во время слушания по делу об убийстве боксёра Бесара Нимани.
В полиции заявили, что поиски третьего фигуранта продолжаются.
«Однако причастность двух задержанных к преступлению пока не установлена», — говорится в сообщении.
В результате стрельбы травмы получили четыре человека. Пострадавшие госпитализированы.
Обвиняемым в деле об убийстве боксёра является Хюсейн Аккурт, его задержали летом 2024 года в Бельгии. Его два предполагаемых сообщника находятся в бегах.
Ранее сообщалось, что при стрельбе на заводе в ФРГ погибли два человека. Ещё один человек получил тяжёлые ранения.