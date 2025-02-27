В Челябинске пожарные сняли с балкона на 8 этаже шестилетнюю девочку

Все произошло вечером 26 февраля на улице Александра Шмакова.
По словам очевидцев, ребенок стоял на балконе, плакал и звал маму. Соседям девочка рассказала, что включила плиту и не может выключить. Те вызвали экстренные службы.
«Через считанные минуты сотрудники МЧС России уже разворачивали автолестницу, чтобы помочь ребенку, который находился один в квартире. Девочку спустили вниз, передали бригаде скорой медпомощи. До матери сотрудники полиции дозвониться не смогли», — рассказали в пресс-центре регионального Главка МЧС.
На происшествие отреагировали пять специалистов, задействовав две единицы спецтехники, а также МВД, СМП.