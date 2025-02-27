Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске пожарные сняли с балкона на 8 этаже шестилетнюю девочку

В Челябинске пожарные сняли с балкона на 8 этаже шестилетнюю девочку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло вечером 26 февраля на улице Александра Шмакова.

По словам очевидцев, ребенок стоял на балконе, плакал и звал маму. Соседям девочка рассказала, что включила плиту и не может выключить. Те вызвали экстренные службы.

«Через считанные минуты сотрудники МЧС России уже разворачивали автолестницу, чтобы помочь ребенку, который находился один в квартире. Девочку спустили вниз, передали бригаде скорой медпомощи. До матери сотрудники полиции дозвониться не смогли», — рассказали в пресс-центре регионального Главка МЧС.

На происшествие отреагировали пять специалистов, задействовав две единицы спецтехники, а также МВД, СМП.

МЧС