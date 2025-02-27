Машина с тремя детьми провалилась под лед на Байкале

По словам спасателей, Honda Stream, пассажирами которой были дети 8, 11 и 11 лет, провалилась под лед и частично погрузилась в воду в акватории Малого Моря около Сарминской косы.
«К моменту прибытия сотрудников МЧС пострадавшие самостоятельно покинули транспортное средство. Один ребёнок промок. Вездеходом “Трэкол” дети были доставлены на базу отдыха в деревню Курма».
К слову, сейчас из-за потепления на поверхности озера образуются опасные разломы. Но водители продолжают выезжать на лед. Так, в среду, 26 февраля, на острове Ольхон очередной любитель экстрима пристроил автомобиль в ледяную трещину. Видео появилось в пабликах Иркутска: