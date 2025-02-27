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Машина с тремя детьми провалилась под лед на Байкале

Туристы из Томска утопили в Байкале машину. В салоне были трое детей, сообщила пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС, передает ИА «ТК Город».

Источник: МЧС РФ

По словам спасателей, Honda Stream, пассажирами которой были дети 8, 11 и 11 лет, провалилась под лед и частично погрузилась в воду в акватории Малого Моря около Сарминской косы.

«К моменту прибытия сотрудников МЧС пострадавшие самостоятельно покинули транспортное средство. Один ребёнок промок. Вездеходом “Трэкол” дети были доставлены на базу отдыха в деревню Курма».

К слову, сейчас из-за потепления на поверхности озера образуются опасные разломы. Но водители продолжают выезжать на лед. Так, в среду, 26 февраля, на острове Ольхон очередной любитель экстрима пристроил автомобиль в ледяную трещину. Видео появилось в пабликах Иркутска:

МЧС