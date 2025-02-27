Многодетный отец умер на глазах семьи: виновник смертельной драки ответил за случившееся

В Осинском районе 22 июня 2024 случилась страшная трагедия — 33-летний мужчина скончался на глазах у своей семьи. А началось все из-за пустякового конфликта…
Напомним, случилось все на территории одной из туристических баз отдыха на Братском водохранилище. Туда съезжается тысячи отдыхающих, плата за посещение пляжа составляет 500 рублей в сутки с одного авто.
Василий вместе с беременной женой, дочкой, невесткой и 4-летним племянником решили провести там время, добирались по дороге, проходящей через лес. Однако на обратном пути ее размыло, пришлось возвращаться через шлагбаум. На посту в это время был вахтер, она отказалась пропускать машину без оплаты.
Как стало известно КП-Иркутск, Василия это разозлило, тогда он сел за руль и проехал под шлагбаумом, вслед за ним рванул белый пикап. Неизвестные проследовали за авто до самого дома, после жестоко избили мужчину. Один из них ударил его по голове, пострадавший упал и … скончался от кровоизлияния в мозг.
Когда Василий вышел из машины, на него напали двое мужчин. Фото: личный архив семьи погибшего.
Подозреваемый в это время скрылся, позже его задержали и поместили под стражу. 27 февраля 2025 суд вынес приговор.
— Он признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд назначил наказание — семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он выплатит семье погибшего компенсацию морального вреда в размере семи миллионов рублей, — рассказали в СУ СКР и прокуратуре Иркутской области.