Многодетный отец умер на глазах семьи: виновник смертельной драки ответил за случившееся

Как стало известно КП-Иркутск, Василия это разозлило, тогда он сел за руль и проехал под шлагбаумом, вслед за ним рванул белый пикап. Неизвестные проследовали за авто до самого дома, после жестоко избили мужчину. Один из них ударил его по голове, пострадавший упал и … скончался от кровоизлияния в мозг.