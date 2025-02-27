На трассе в Башкирии сгорел автомобиль

На 27 километре автодороги Баймак-Серменево в Баймакском районе загорелся автомобиль. Как сообщили в госкомитете РБ по ЧС, на место прибыли сотрудники ведомства.
Они справились с огнем. В результате происшествия никто не пострадал.
Также на 252 км автодороги Уфа-Белорецк-Магнитогорск в Белорецком районе между Абзаково и Муракаево столкнулись два легковых автомобиля — Chevrolet Niva и Geely Сoolray.
Прибывшие сотрудники ведомства отключили аккумуляторные батареи в автомобиле и оказали первую помощь пострадавшим. От госпитализации они отказались.