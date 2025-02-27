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На трассе в Башкирии сгорел автомобиль

Во время происшествия никто не пострадал.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

На 27 километре автодороги Баймак-Серменево в Баймакском районе загорелся автомобиль. Как сообщили в госкомитете РБ по ЧС, на место прибыли сотрудники ведомства.

Они справились с огнем. В результате происшествия никто не пострадал.

Также на 252 км автодороги Уфа-Белорецк-Магнитогорск в Белорецком районе между Абзаково и Муракаево столкнулись два легковых автомобиля — Chevrolet Niva и Geely Сoolray.

Прибывшие сотрудники ведомства отключили аккумуляторные батареи в автомобиле и оказали первую помощь пострадавшим. От госпитализации они отказались.