В Челябинске будут судить молодого хакера, оформившего 30 микрозаймов на россиян

Он приобретал логины и пароли личных аккаунтов пользователей портала «Госуслуги», их паспортные данные, а также восстанавливал доступ к личному кабинету. Затем оформлял в различных микрофинансовых организациях договоры займа и похищал деньги. При этом со счетов ничего не подозревающих россиян в дальнейшем уже по исполнительным производствам списывались личные сбережения в счет погашения долга перед МФО.