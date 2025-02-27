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В Челябинске будут судить молодого хакера, оформившего 30 микрозаймов на россиян

В Челябинске будут судить молодого хакера, оформившего 30 микрозаймов на россиян, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все преступления 21-летний фигурант совершил с марта по декабрь 2023 года.

Он приобретал логины и пароли личных аккаунтов пользователей портала «Госуслуги», их паспортные данные, а также восстанавливал доступ к личному кабинету. Затем оформлял в различных микрофинансовых организациях договоры займа и похищал деньги. При этом со счетов ничего не подозревающих россиян в дальнейшем уже по исполнительным производствам списывались личные сбережения в счет погашения долга перед МФО.

«После задержания злоумышленника и благодаря действиям сотрудников правоохранительных органов списанные деньги им вернули, а обременения с расчетных счетов были сняты», — говорят в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Всего аферист оформил 30 микрозаймов на общую сумму более 270 тыс. рублей. Потерпевшими признаны 16 жителей различных регионов, включая Челябинскую область.

В отношении челябинца возбуждено 46 уголовных дел по статьям «Мошенничество» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Уголовное дело направлено в суд Тракторозаводского района для рассмотрения по существу.