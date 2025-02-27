В Омске на 3-й Молодежной выгорел гараж

В Омске сотрудники МЧС тушили пожар в гаражном боксе на улице 3-я Молодежная. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в районе трех часов дня, накануне, 26 февраля.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, на место были направлены 2 спецмашины и 7 пожарных. Возгорание на площади 4 кв. метра потушили за 10 минут.
О пострадавших не сообщается. Также не ясно, был ли в гараже автомобиль. Дознаватели выясняют причину пожара.
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