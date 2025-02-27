В Новосибирской области задержали мужчину с двумя кило мефедрона

В Мошковском районе было возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, был задержан 34-летний подозреваемый.
По версии следствия, мужчина приобрёл более двух килограммов наркотических средств, содержащих мефедрон. Наркотики, которые задержанный планировал распространять, он хранил в автомобиле. Запрещённые вещества были изъяты правоохранителями в ходе осмотра машины.
Мошковский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура района.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал о том, что из тайников в Искитимском районе было изъято почти 13 килограммов наркотиков.