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В Новосибирской области задержали мужчину с двумя кило мефедрона

Наркотики подозреваемый хранил в машине.

Источник: Сиб.фм

В Мошковском районе было возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, был задержан 34-летний подозреваемый.

По версии следствия, мужчина приобрёл более двух килограммов наркотических средств, содержащих мефедрон. Наркотики, которые задержанный планировал распространять, он хранил в автомобиле. Запрещённые вещества были изъяты правоохранителями в ходе осмотра машины.

Мошковский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура района.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал о том, что из тайников в Искитимском районе было изъято почти 13 килограммов наркотиков.