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Сразу три машины столкнулись по дороге на Медеу в Алматы (фото)

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером по дроге на Медеу в Алматы — пострадали два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Источник: zakon.kz

В пресс-службе уточнили, что авария произошла вчера в 20:00 на улице Керей-Жанибек Хандар.

По информации стражей порядка, водитель автомобиля марки «ВАЗ» (Chevrolet-Niva) двигался в северном направлении и допустил столкновение с машинами KIA и Hyundai, которе двигались в противоположном направлении.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир кроссовера — они обратились за помощью к медикам.

По информации Zakon.kz, очевидцы происшествия заявили, что водитель Chevrolet-Niva был пьян.