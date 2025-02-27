Сразу три машины столкнулись по дороге на Медеу в Алматы (фото)

В пресс-службе уточнили, что авария произошла вчера в 20:00 на улице Керей-Жанибек Хандар.
По информации стражей порядка, водитель автомобиля марки «ВАЗ» (Chevrolet-Niva) двигался в северном направлении и допустил столкновение с машинами KIA и Hyundai, которе двигались в противоположном направлении.
В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир кроссовера — они обратились за помощью к медикам.
По информации Zakon.kz, очевидцы происшествия заявили, что водитель Chevrolet-Niva был пьян.