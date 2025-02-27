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Домашнее насилие или оговор — суд в Хабаровске вынес окончательное решение

Хабаровчанина оштрафовали за побои бывшей жены.

Источник: AP 2024

В Хабаровске Индустриальный районный суд рассмотрел апелляционную жалобу гражданина Т., которого ранее мировой судья признал виновным в нанесении побоев бывшей супруге. Инцидент произошел в июле 2024 года.

Осужденный отрицал свою вину, утверждая, что потерпевшая его оговаривает. Однако суд не принял эти доводы, так как вина Т. была подтверждена не только словами женщины, но и другими доказательствами, включая свидетельские показания.

По итогам рассмотрения апелляции суд оставил в силе постановление мирового судьи. Гражданин Т. обязан выплатить штраф в размере 10 000 рублей за совершенное правонарушение.