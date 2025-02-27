Домашнее насилие или оговор — суд в Хабаровске вынес окончательное решение

В Хабаровске Индустриальный районный суд рассмотрел апелляционную жалобу гражданина Т., которого ранее мировой судья признал виновным в нанесении побоев бывшей супруге. Инцидент произошел в июле 2024 года.
Осужденный отрицал свою вину, утверждая, что потерпевшая его оговаривает. Однако суд не принял эти доводы, так как вина Т. была подтверждена не только словами женщины, но и другими доказательствами, включая свидетельские показания.
По итогам рассмотрения апелляции суд оставил в силе постановление мирового судьи. Гражданин Т. обязан выплатить штраф в размере 10 000 рублей за совершенное правонарушение.