В Омске спустя два года с момента пропажи объявили в розыск 17-летнюю девушку

В Омской области объявлена в розыск 17-летняя Ангелина Суслова. Девушка ушла из дома в родном поселке Индейка Калачинского района еще в декабре 2022 года и до последнего времени ее местонахождение не известно.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, Ангелина может находиться на территории Омской или Тюменской областей. Девушка уехала в Омск и оборвала все контакты с родными.
«25 февраля этого года об отсутствии дочери по месту регистрации сообщила ее мать. После этого девушка была объявлена в розыск», — прокомментировал «КП Омск» ситуацию руководитель пресс-службы УМВД России по Омской области Алексей Командыков.
Если кто-то располагает сведениями, которые помогут найти Ангелину, просьба сообщить в полицию по телефонам 8 (3812) 79−33−90, +7−908−311−54−83 или 102.
Ранее мы сообщали, что в поселке Любинский Омской области на несколько дней пропала мама с 4-летним сыном.