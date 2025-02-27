Следователи установили личность хозяина собак, напавших на мальчика в Сочи

Ранее мы писали, собак, напавших на мальчика, могут вскрыть для извлечения фрагментов лица. Отец школьника сообщил, что фрагменты лица могут остаться в желудке животных. Он считает, что собак необходимо усыпить и провести вскрытие, чтобы извлечь оставшиеся части лица.