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Следователи установили личность хозяина собак, напавших на мальчика в Сочи

Следователи допросили хозяина собак, которые напали на девятилетнего мальчика в одном из садовых товариществ в Сочи.

Установлена личность хозяина собак, напавших на мальчика в Сочи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Напомним, трагедия случилась 26 февраля в Галицыно, неподалеку от Красной Поляны. Один из псов, оставленный без контроля хозяина, набросился на мальчика, и оставил ему многочисленные укушено-рваные травмы лица. Ребенка госпитализировали в реанимацию.

Следователи СКР установили, что хозяином животных оказался 48-летний местный житель города Сочи. Подозреваемого уже допросили.

Ранее мы писали, собак, напавших на мальчика, могут вскрыть для извлечения фрагментов лица. Отец школьника сообщил, что фрагменты лица могут остаться в желудке животных. Он считает, что собак необходимо усыпить и провести вскрытие, чтобы извлечь оставшиеся части лица.