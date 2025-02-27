Следователи установили личность хозяина собак, напавших на мальчика в Сочи

Установлена личность хозяина собак, напавших на мальчика в Сочи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Напомним, трагедия случилась 26 февраля в Галицыно, неподалеку от Красной Поляны. Один из псов, оставленный без контроля хозяина, набросился на мальчика, и оставил ему многочисленные укушено-рваные травмы лица. Ребенка госпитализировали в реанимацию.
Следователи СКР установили, что хозяином животных оказался 48-летний местный житель города Сочи. Подозреваемого уже допросили.
Ранее мы писали, собак, напавших на мальчика, могут вскрыть для извлечения фрагментов лица. Отец школьника сообщил, что фрагменты лица могут остаться в желудке животных. Он считает, что собак необходимо усыпить и провести вскрытие, чтобы извлечь оставшиеся части лица.