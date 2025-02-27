Убийство 21-летней давности раскрыли полицейские в Костанае

Через два десятилетия, в феврале 2025 года, полицейские возобновили расследование и продолжили собирать улики. В результате новых мероприятий был задержан 44-летний мужчина, который признался в убийстве. По его словам, в феврале 2003 года он познакомился с погибшей, и после совместного распития алкоголя предложил ей интимную близость. Когда она отказалась, мужчина задушил ее.