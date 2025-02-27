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14 пожаров потушили за сутки свердловские спасатели

При пожаре из многоэтажки в Екатеринбурге эвакуировались 15 человк, в том числе трое детей.

За прошедшие сутки на Среднем Урале ликвидировали 14 пожаров, 21% из которых случились в жилом секторе.

Так, в поселке Белоярская Застава накануне горели надворные постройки на площади 80 «квадратов» на улице Пригородный проезд. Огонь потушили за 34 минуты 12 спасателей на трех единицах спецтехники.

В Белоярском горел частный жилой дом на улице Красного Октября на площади 54 квадратных метра. Пожар потушили за 49 минут 13 специалистов МЧС на трех спецмашинах.

В Екатеринбурге на проспекте Ленина на площади 10 квадратных метров горела квартира на третьем этаже 6-этажного жилого дома.

«Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, из них трое детей. С огнем справились за 29 минут 24 огнеборца и 7 единиц спецтехники», — сообщили в региональном МЧС.

На улице Техническая в Екатеринбурге на площади 80 квадратных метров горел мусор в неэксплуатируемом здании. С огнем боролись более 40 минут 10 спасателей на двух единицах техники.

Еще один пожар случился в Екатеринбурге на улице Молодежная, где на площади 20 «квадратов» горел мусор в неэксплуатируемом здании. Тушили возгорание в течение 16 минут 8 спасателей на двух спецмашинах.

В результате пожаров никто не пострадал.

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