14 пожаров потушили за сутки свердловские спасатели

За прошедшие сутки на Среднем Урале ликвидировали 14 пожаров, 21% из которых случились в жилом секторе.
Так, в поселке Белоярская Застава накануне горели надворные постройки на площади 80 «квадратов» на улице Пригородный проезд. Огонь потушили за 34 минуты 12 спасателей на трех единицах спецтехники.
В Белоярском горел частный жилой дом на улице Красного Октября на площади 54 квадратных метра. Пожар потушили за 49 минут 13 специалистов МЧС на трех спецмашинах.
В Екатеринбурге на проспекте Ленина на площади 10 квадратных метров горела квартира на третьем этаже 6-этажного жилого дома.
«Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, из них трое детей. С огнем справились за 29 минут 24 огнеборца и 7 единиц спецтехники», — сообщили в региональном МЧС.
На улице Техническая в Екатеринбурге на площади 80 квадратных метров горел мусор в неэксплуатируемом здании. С огнем боролись более 40 минут 10 спасателей на двух единицах техники.
Еще один пожар случился в Екатеринбурге на улице Молодежная, где на площади 20 «квадратов» горел мусор в неэксплуатируемом здании. Тушили возгорание в течение 16 минут 8 спасателей на двух спецмашинах.
В результате пожаров никто не пострадал.