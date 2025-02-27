Бывшему вице-премьеру Башкирии Алану Марзаеву продлили арест

Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Напомним, Алана Марзаева задержали в Уфе в конце сентября прошлого года. По версии следствия, он получил 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании. За это он пообещал покровительство фирме и обеспечить заключение госконтрактов на строительство автодорог.