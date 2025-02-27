Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшему вице-премьеру Башкирии Алану Марзаеву продлили арест

Такое решение вынес Басманный районный суд Москвы.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный районный суд Москвы до 30 мая продлил арест бывшему вице-премьера правительства Башкирии алана Марзаева который находится в СИЗО. Об этом сообщает РБК Уфа.

Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Напомним, Алана Марзаева задержали в Уфе в конце сентября прошлого года. По версии следствия, он получил 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании. За это он пообещал покровительство фирме и обеспечить заключение госконтрактов на строительство автодорог.

Посредником при передаче взятки тогда выступил экс-министр транспорта Башкирии Александр Клебанов. Сейчас он сам находится под следствием.