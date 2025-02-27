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14-летнюю девочку доставили в больницу после нападения собаки в Серове

В Серове, на улице Агломератчиков безнадзорная собака напала на 14-летнюю девочку.

Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По предварительным данным, в районе пожарной части собака укусила ребенка, причинив телесные повреждения. Девочку доставили в больницу, где ей оказывают помощь.

Собаку уже поймали.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены степень повреждений, причиненных девочке, соблюдение законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетней.

«МК-Урал» ранее писал, что следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СУ СКР региона проводит процессуальную проверку по факту нападения ротвейлера на женщину с ребенком.

Инцидент произошел в эту среду на территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга в районе Широкой речки. Домашний ротвейлер напал на молодую женщину с малолетним ребёнком и нанес обоим телесные повреждения.

Прокуратура