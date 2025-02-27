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Подозреваемый в подстрекательстве к взятке экс-замакима Актау доставлен в Казахстан

АСТАНА, 27 фев — Sputnik. Тимура Садвакасова, пытавшегося скрыться от следствия, задержали в Узбекистане и вернули в Казахстан. 25 февраля на контрольно-пропускном пункте казахстанско-узбекской границы «Капланбек» его передали сотрудникам Агентства финансового мониторинга Казахстана (аналог финансовой полиции).

Источник: qamqor.gov.kz

На родине экс-замакима Актау подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. В настоящее время Садвакасов водворен в изолятор, сообщили в Агентстве финансового мониторинга Казахстана.

Известно, что в июле 2023 года Тимур Садвакасов и адвокат Санат Курманбаев предложили совладельцу месторождения «Обуховское», ставшему фигурантом уголовного дела, прекратить уголовное расследование, котрое было возбуждено по инициативе его партнеров по бизнесу. Но получив от него 90 млн тенге ($179 тысяч) Садвакасов и Курманбаев не выполнили своих обещаний.

Позже Тимур Садвакасов, спасаясь от преследования со стороны правоохранительных органов, попытался укрыться в Узбекистане, но был задержан пограничниками.