Подозреваемый в подстрекательстве к взятке экс-замакима Актау доставлен в Казахстан

Известно, что в июле 2023 года Тимур Садвакасов и адвокат Санат Курманбаев предложили совладельцу месторождения «Обуховское», ставшему фигурантом уголовного дела, прекратить уголовное расследование, котрое было возбуждено по инициативе его партнеров по бизнесу. Но получив от него 90 млн тенге ($179 тысяч) Садвакасов и Курманбаев не выполнили своих обещаний.