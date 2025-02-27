Склад со стройматериалами загорелся и обрушился в пригороде Владивостока

По предварительной оценке, пламя разошлось по площади свыше 400 квадратных метров, пожарные смогли не допустить перехода огня на прилегающую территорию, а прокуратура выясняет причины пожара и контролирует его ликвидацию.
Ведомство также проверит, как на предприятии, где случился пожар, соблюдалось трудовое и миграционное, а также земельное законодательство.
По информации МЧС Приморья, пожар, о котором в экстренную службу сообщили в 11:33, удалось локализовать на площади 450 квадратных метров, помещение обрушилось. В ангаре горели строительные материалы. Сейчас идут работы по проливке и разбору конструкций, на месте трудятся 24 пожарных, в их распоряжении пять единиц техники. Пострадавших нет.
Напоминаем, что из-за тёплой и малоснежной зимы в нескольких муниципалитетах Приморского края уже объявлен пожароопасный сезон. В Хасанском районе палы сухой растительности были такие мощные, что в ночь с 23 на 24 февраля пожар был виден во Владивостоке, а днём 24 февраля участок федеральной трассы А-370 между Уссурийском и Кипарисово оказался в дымовой завесе. Прокуратура проверяет, как хасанские чиновники успели подготовиться к сезону ландшафтных пожаров.