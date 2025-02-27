Склад со стройматериалами загорелся и обрушился в пригороде Владивостока

Напоминаем, что из-за тёплой и малоснежной зимы в нескольких муниципалитетах Приморского края уже объявлен пожароопасный сезон. В Хасанском районе палы сухой растительности были такие мощные, что в ночь с 23 на 24 февраля пожар был виден во Владивостоке, а днём 24 февраля участок федеральной трассы А-370 между Уссурийском и Кипарисово оказался в дымовой завесе. Прокуратура проверяет, как хасанские чиновники успели подготовиться к сезону ландшафтных пожаров.