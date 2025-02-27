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В электропоезде Уфа — Оренбург подросток устроил пьяный дебош

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, сотрудники транспортной полиции задержали во втором вагоне состава 17-летнего подростка, который в пути следования нарушал общественный порядок.

Источник: Пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

По словам очевидцев, юный нарушитель распивал спиртные напитки, вел себя неадекватно и катался по полу вагона. На место вызвали мать парня. Несовершеннолетнего в ее сопровождении доставили дежурную часть Оренбургского ЛО МВД России на транспорте. Нарушителем оказался житель Оренбургской области — студент первого курса одного из техникумов региона.

Подросток пояснил, что в канун своего 17-летия перед посадкой в электропоезд в Уфе он попросил незнакомого мужчину купить ему бутылку пива и игристого вина. Незнакомец не отказал и приобрел алкоголь для несовершеннолетнего. Затем юноша сел в электричку, где начал отмечать предстоящий праздник, больше оренбуржец ничего не помнил.

Стражи порядка провели с подростком профилактическую беседу и привлекли нарушителя к административной ответственности. Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства подростка для дальнейшего разбирательства.