В электропоезде Уфа — Оренбург подросток устроил пьяный дебош

Подросток пояснил, что в канун своего 17-летия перед посадкой в электропоезд в Уфе он попросил незнакомого мужчину купить ему бутылку пива и игристого вина. Незнакомец не отказал и приобрел алкоголь для несовершеннолетнего. Затем юноша сел в электричку, где начал отмечать предстоящий праздник, больше оренбуржец ничего не помнил.