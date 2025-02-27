Аферисты обобрали супругов в Хабаровске через их же сына-студента

В Хабаровске жертвами мошенников стали члены одной семьи — родители и их сын-студент. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, неизвестные позвонили молодому человеку, представились сотрудниками деканата вуза. От студента потребовали зарегистрироваться на сайте вуза и прислать им ссылку. При регистрации появлялись поля, куда нужно было ввести коды из приходящих смс-сообщений. Позже молодого человека напугали тем, что якобы он может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве, а в его квартире пройдет обыск. Молодой человек поверил и по инструкции аферистов, чтобы избежать неприятностей, перевел деньги на так называемый «безопасный счет».