Пара из села в Башкирии спаслась благодаря особому устройству

Сегодня ночью, 27 февраля, в Стерлибашевском районе Башкирии произошел случай, который доказал важность пожарного извещателя. Благодаря устройству семья избежала трагедии и спасла свой дом от огня.
Как сообщает Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям, в одном из жилых домов в селе Богданово загорелась морозильная камера. Хозяева, которые уже спали, были разбужены громким сигналом автономного пожарного извещателя. Устройство, установленное ими самостоятельно, сработало вовремя, предупредив об опасности.
На место оперативно прибыла добровольная пожарная команда, которая быстро ликвидировала возгорание. Благодаря быстрой реакции семьи и спасателей огонь не успел распространиться, и дом остался практически невредимым.
Спасатели напоминают, что пожарный извещатель — это не просто прибор, а настоящий «невидимый страж», который может предотвратить беду. Они призывают всех жителей республики задуматься о безопасности своих домов и установить такие устройства.
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