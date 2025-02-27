В Башкирии на 8-летнюю девочку напала домашняя собака

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, днем в июле 2024 года на улице Севастопольской на ребенка набросилась собака, укусив ее за различные части тела. Хозяин ничего не сделал, чтобы предотвратить инцидент. Поэтому прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ребенку.