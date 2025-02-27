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В Башкирии на 8-летнюю девочку напала домашняя собака

На 8-летнюю девочку напала домашняя собака в городе Октябрьском.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, днем в июле 2024 года на улице Севастопольской на ребенка набросилась собака, укусив ее за различные части тела. Хозяин ничего не сделал, чтобы предотвратить инцидент. Поэтому прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ребенку.

Суд признал доводы прокурора обоснованными и обязал ответчика выплатить 150 тысяч рублей. Кроме того, он привлечен к административной ответственности по статье «нарушение требований к содержанию животных» в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

штрафы