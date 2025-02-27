Главу исполкома Альметьевска задержали по делу о крупном мошенничестве

По данным агентства, следствие предполагает, что в 2017 году, занимая должность директора Департамента экологии и природопользования Альметьевского района, Исхаков подписал договор с одним из местных предпринимателей о рекультивации карьеров вблизи деревень Юкале, Новое Суркино, Холодная Поляна, Кузайкино и Новотроицкое. Тем не менее работы так и не были выполнены.