Бастрыкин поручил возбудить дело о принудительном браке 16-летней девушки

Как рассказала подруга пострадавшей, изначально та, узнав о планах семьи на ее брак, сбежала из дома. По словам собеседницы E1.RU, девушка не хотела выходить замуж и мечтала после окончания школы поступить в университет. Когда родители пообещали ей, что расторгнут помолвку, о которой они договорились без учета мнений жениха и невесты, девушка вернулась, однако дома ее избили и заперли.