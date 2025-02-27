Два ребенка выпали из окон в Петербурге. Инциденты произошли 25 и 26 февраля. Оба малыша получили серьезные травмы и сейчас находятся в одной из городских больниц. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
Сначала медицинская помощь потребовалась трехлетнему мальчику. Он выпал из окна квартиры на втором этаже в доме на улице Аврова в Петергофе.
— Малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом мягких тканей лобной области, в состоянии средней степени тяжести. Пострадавший является гражданином Узбекистана, — уточнил источник.
Второй несчастный случай произошел в доме на Красносельском шоссе в Горелово. Там из окна квартиры на четвертом этаже выпал 1,5-годовалый мальчик. По предварительным данным, он залез на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку, а та его не выдержала.
— Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и внутренними повреждениями, — добавил источник.
Родители малыша являются гражданами Таджикистана. Их доставили в отдел полиции. На мать составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, на отца — за нарушение миграционного законодательства.