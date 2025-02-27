Два ребенка выпали из окон в Петербурге

Второй несчастный случай произошел в доме на Красносельском шоссе в Горелово. Там из окна квартиры на четвертом этаже выпал 1,5-годовалый мальчик. По предварительным данным, он залез на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку, а та его не выдержала.