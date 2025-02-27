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В Омской области владелец алабая выплатил 30 тысяч рублей подростку за укус

Две трети суммы сельчанин отдал еще во время судебного разбирательства.

Источник: Комсомольская правда

Житель Омской области после вмешательства прокуратуры выплатил 30 тысяч рублей в пользу 16-летней девушки-подростка, на которую напала его собака. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Алабай оторвался от привязи и укусил 16-летнюю сельчанку в ноябре 2024 года. В результате нападения подросток получила травмы и испытала стресс.

Прокуратура обратилась в суд с иском с требованием взыскать 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавшей.

Владелец алабая добровольно выплатил 20 тысяч рублей законному представителю пострадавшей девушки во время судебно разбирательства.

Русской-Полянский районный суд согласился с требованиями прокуратуры и обязал владельца животного выплатить оставшиеся 10 тысяч рублей.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омичка пожаловалась Бастрыкину на агрессивных собак в районе Куйбышева.