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Во Владивостоке потушили пожар в складском ангаре

Во Владивостоке потушили пожар в складском ангаре площадью около 450 квадратов.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев — РИА Новости. Пожар в складском ангаре площадью около 450 квадратных метров во Владивостоке ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

Ранее прокуратура региона сообщила о возгорании ангара на улице 1-я Шоссейная во Владивостоке. Площадь пожара, по предварительной оценке, составляла не менее 400 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. По информации приморского главка МЧС, по прибытию пожарных в ангаре горели строительные материалы на общей площади около 450 квадратных метров. В процессе тушения произошло обрушение конструкции.

«В 14.45 (7.45 мск) пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели проводят проверку.

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