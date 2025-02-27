Во Владивостоке потушили пожар в складском ангаре

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев — РИА Новости. Пожар в складском ангаре площадью около 450 квадратных метров во Владивостоке ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.
Ранее прокуратура региона сообщила о возгорании ангара на улице 1-я Шоссейная во Владивостоке. Площадь пожара, по предварительной оценке, составляла не менее 400 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. По информации приморского главка МЧС, по прибытию пожарных в ангаре горели строительные материалы на общей площади около 450 квадратных метров. В процессе тушения произошло обрушение конструкции.
«В 14.45 (7.45 мск) пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.
Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели проводят проверку.