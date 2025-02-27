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Почти 500 патронов, около 400 г пороха. В Минской области задержан владелец нелегального арсенала

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД совместно с сотрудниками межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Рысь» задержали 57-летнего жителя Борисовского района. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Источник: МВД

Как стало известно, мужчина приобрел и хранил у себя незарегистрированное оружие. На его приусадебном участке, а также в автомобиле обнаружено и изъято: две винтовки Мосина, самодельный обрез, однозарядная винтовка ТОЗ, четыре охотничьих ружья различного калибра и составные части к ним, почти 500 патронов, около 400 г пороха.

Следователями возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы с конфискацией имущества или без конфискации.

В МВД напоминают: сотрудниками ГУБОПиК МВД на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Лица, добровольно сдавшие указанные предметы, освобождаются от уголовной ответственности.