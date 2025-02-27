Почти 500 патронов, около 400 г пороха. В Минской области задержан владелец нелегального арсенала

Как стало известно, мужчина приобрел и хранил у себя незарегистрированное оружие. На его приусадебном участке, а также в автомобиле обнаружено и изъято: две винтовки Мосина, самодельный обрез, однозарядная винтовка ТОЗ, четыре охотничьих ружья различного калибра и составные части к ним, почти 500 патронов, около 400 г пороха.
Следователями возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы с конфискацией имущества или без конфискации.
В МВД напоминают: сотрудниками ГУБОПиК МВД на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Лица, добровольно сдавшие указанные предметы, освобождаются от уголовной ответственности.