Почти 500 патронов, около 400 г пороха. В Минской области задержан владелец нелегального арсенала

Как стало известно, мужчина приобрел и хранил у себя незарегистрированное оружие. На его приусадебном участке, а также в автомобиле обнаружено и изъято: две винтовки Мосина, самодельный обрез, однозарядная винтовка ТОЗ, четыре охотничьих ружья различного калибра и составные части к ним, почти 500 патронов, около 400 г пороха.