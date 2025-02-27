На суде по убийству аниматоров появился свидетель

«Слежка» за коллегой.
Фигуранты Демьян Кеворкьян, Анатолий Двойников и Арам Татосян сидели за стеклом. Напротив подсудимых находились 12 присяжных. Со стороны потерпевших в зале был только брат погибшего Александр Чубко. Вдова Дарья на заседание не пришла по неизвестным причинам. Недавно родственники Кирилла подтвердили kuban.aif.ru, что мать мужчины Лидия Николаевна умерла от инфаркта. Судья заявил об этом и вывел женщину из дел. Также пригласили и допросили свидетеля Сергея Третьяка. Он рассказал, как встретился с участниками ОПГ.
«С Кеворкьяном я познакомился в 2011 году. Мы вместе валили лес в Ейском районе. Позже в бригаде появился и Татосян. Он работал водителем и управлял манипулятором. Двойникова, как местного жителя, я знаю с 2005 года». — ответил на вопрос судьи Третьяк.
Свидетель долго давал показания, но внимание всех участников дела и слушателей, по мнению адвоката Татьяны Юдиной, привлекла вот какая деталь.
«В апреле 2023 года Третьяк подъехал на своей машине к дому мамы. Позже, когда он собирался отъезжать, сосед предупредил, что возле заднего колеса автомобиля кто-то “крутился”. Третьяк осмотрел машину и нашел GPS-трекер для отслеживания маршрута. Позже по кадрам с места парковки выяснилось, что трекер установил Двойников. Мужчина написал заявление в полицию, но в тот момент правоохранители никак не отреагировали. Потом стало известно, что Двойников передвигался на машине Кеворкьяна, которая фигурирует в деле об убийстве аниматоров». — прокомментировала адвокат.
Татьяна Юдина уточнила, что фотодоказательства суду предъявили. Защита просила отклонить эти документы из-за сомнений в достоверности, но судья приобщил к делу фотографии. Так же планировалось, что в зале с показаниями выступит брать погибшего Александр. Его допрос перенесли на следующее слушание.
Рука «помощи».
По информации прокурора, 26 апреля 2023 года Кеворкьян создал ОПГ для разбоя и убийств водителей на дорогах в разных районах края. Фигурант вовлек в дело своих старых знакомых Татосяна и Двойникова. Кеворкьян в ОПГ отвечал за организацию преступления, покупку оружия и «заметание» следов". Двойников и Татосян нападали на людей, грабили и угоняли машины. Одними из их жертв стали Кирилл и Татьяна.
По материалам дела, с 01:55 27 апреля 2023 года по 21:00 28 апреля подсудимые на машине осматривали местность. В 21:04 на дороге между станицами Каневской и Березанской автомобиль злоумышленников попал в яму. Мужчины стали чинить колесо. Позже в ту же яму угодила иномарка с Кириллом Чубко и Татьяной Мастыко. Кирилл встал возле компании, подсудимые же предложили помощь.
Дальше, по словам гособвинителя, Чубко отвезли на машине Кеворкьяна в станицу Березанскую за новым колесом. Татьяна же осталась сидеть в иномарке на обочине.
«Вернувшись на место, Кирилл начал чинить колесо. Кеворкьян подал знак подельникам и Татосян повалил Чубко на землю. Двойников же надел ему на руки наручники. В это время Кеворкьян держал дверь машины “Хэндай”, где сидела Татьяна. Пару обездвижили и усадили в иномарку», — зачитала сторона обвинения.
Убили и сожгли.
Из материалов известно, что в ночь на 29 апреля члены ОПГ забрали из машины аниматоров документы, банковские карточки и около 300 тысяч рублей. С 05:56 по 08:18 Кеворкьян отвез всех в лес. Там Двойников нанес Кириллу 13 ножевых ранений по телу. Чубко умер. Злоумышленники забрали с собой крестик жертвы, золотую цепь, кольцо. Двойников и Татосян закопали труп.
Следом Кеворкьян приказал подельникам уничтожить машину Кирилла. В станице Березанской утром 29 апреля иномарку сожгли. Днем Мастыко привезли в лес. Татосян ножом ударил ее минимум 5 раз. Пострадавшая скончалась. Подсудимые сняли с нее серьги и цепь.
Пропавших аниматоров три дня искали неравнодушные люди, волонтеры, спасатели, правоохранители. Параллельно разыскивали подозреваемых. Следователи нашли аниматоров 1 мая. Сгоревшую машину Кирилла обнаружили в лесу Брюховецкого района. В тот же день под Адыгеей поймали Кеворкьяна. Через пару дней задержали Двойникова и Татосяна. Выяснилось, что за их плечами есть судимости. Татосян и Двойников быстро поняли, что нужно сотрудничать со следствием. Всем троим же вменяли сразу пять статей УК РФ. Им грозят сроки вплоть до пожизненных. Суд продлил им арест до 13 мая. Следующее заседание по делу назначено на 3 марта в 11:00.