На суде по убийству аниматоров появился свидетель

Пропавших аниматоров три дня искали неравнодушные люди, волонтеры, спасатели, правоохранители. Параллельно разыскивали подозреваемых. Следователи нашли аниматоров 1 мая. Сгоревшую машину Кирилла обнаружили в лесу Брюховецкого района. В тот же день под Адыгеей поймали Кеворкьяна. Через пару дней задержали Двойникова и Татосяна. Выяснилось, что за их плечами есть судимости. Татосян и Двойников быстро поняли, что нужно сотрудничать со следствием. Всем троим же вменяли сразу пять статей УК РФ. Им грозят сроки вплоть до пожизненных. Суд продлил им арест до 13 мая. Следующее заседание по делу назначено на 3 марта в 11:00.