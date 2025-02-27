Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве задержали бывшего ректора НГЛУ

Как стало известно Ъ-Приволжье, в Нижегородском государственном лингвистическом университете (НГЛУ) с утра проходят следственные действия и выемка документов. В Москве была задержана бывший ректор Жанна Никонова.

Источник: Коммерсантъ

По неподтвержденным данным, ее подозревают в должностных преступлениях в период руководства вузом. Информация уточняется. Жанна Никонова оставила пост ректора НГЛУ в 2024 году. На этом посту ее в качестве исполняющего обязанности сменил Никита Авралев.

СК