По неподтвержденным данным, ее подозревают в должностных преступлениях в период руководства вузом. Информация уточняется. Жанна Никонова оставила пост ректора НГЛУ в 2024 году. На этом посту ее в качестве исполняющего обязанности сменил Никита Авралев.
В Москве задержали бывшего ректора НГЛУ
Как стало известно Ъ-Приволжье, в Нижегородском государственном лингвистическом университете (НГЛУ) с утра проходят следственные действия и выемка документов. В Москве была задержана бывший ректор Жанна Никонова.