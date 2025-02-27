В Москве задержали бывшего ректора НГЛУ

По неподтвержденным данным, ее подозревают в должностных преступлениях в период руководства вузом. Информация уточняется. Жанна Никонова оставила пост ректора НГЛУ в 2024 году. На этом посту ее в качестве исполняющего обязанности сменил Никита Авралев.