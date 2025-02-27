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В Рогачевском районе при пожаре в жилом доме погиб хозяин

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе при пожаре в жилом доме погиб хозяин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: БЕЛТА

26 февраля в 22.38 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Новоселки Рогачевского района Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1962 года рождения.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

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МЧС