26 февраля в 22.38 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Новоселки Рогачевского района Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1962 года рождения.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе при пожаре в жилом доме погиб хозяин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
26 февраля в 22.38 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Новоселки Рогачевского района Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1962 года рождения.
Причины пожара и гибели устанавливаются.