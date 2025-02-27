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Бастрыкин заинтересовался прорывом трубы с кипятком в Нижнем Новгороде

Коммунальная авария произошла на улице Пушкина.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СКР Александр Бастрыкин заинтересовался прорывом трубы на улице Пушкина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Согласно информации, в коммунальной аварии пострадали три человека, с ожогами их госпитализировали в больницу. В СУ СК России по Нижегородской области по данному происшествию возбуждено уголовное дело.

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Нижегородской области Айрата Ахметшина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения будут контролировать в центральном аппарате ведомства.

СК