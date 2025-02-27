В Сызрани полицейские пресекли деятельность наркопритона

Полицейские выявили у мужчины признаки опьянения и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, от которого задержанный отказался. За что судом привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства без назначения врача).