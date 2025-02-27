В Сызрани полицейские пресекли деятельность наркопритона

Оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация, что подозреваемый в пособничестве в приобретении наркотических средств местный житель 1981 года рождения, в своей квартире, расположенной в многоквартирном доме на улице Лазо, предоставляет помещение наркозависимым для употребления запрещенных веществ.
С целью проверки данной информации полицейские провели мероприятия по указанному адресу и зафиксировали факты систематического предоставления однокомнатной квартиры для потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Также, в присутствии понятых оперативники провели осмотр жилого помещения, обнаружили и изъяли сверток из фольги с порошкообразным веществом, одноразовые шприцы, пластмассовые пузырьки и другие предметы для приготовления и употребления наркотических средств.
Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что сам является наркозависимым и безработным, поэтому помогал в приобретение наркотических средств своим знакомым, после чего данные наркотические средства совместно употребляли по адресу его проживания.
Полицейские выявили у мужчины признаки опьянения и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, от которого задержанный отказался. За что судом привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства без назначения врача).
По данным сотрудников полиции 44-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и грабеж.
В настоящее время отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Расследование продолжается.