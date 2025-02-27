Подросток из Перми угнал мамину машину и сбил малолетнюю девочку

Подросток из Перми угнал мамину машину и сбил на ней малолетнюю девочку, сообщает ГУФССП региона.
Как рассказывает ведомство, инцидент случился, когда юный пермяк взял ключи от семейного автомобиля и решил прокатиться на нём. В один момент «Форд» с подростком за рулём врезался в малолетнюю девочку, которая получила травмы крестца и костей малого таза. После этого жизнь пострадавшей изменилась — она отказалась от занятий спортом и боялась ходить по дороге в школу. Мать девочки была вынуждена уйти с работы, чтобы сопровождать ребёнка.
Из-за того, что ребёнку не было 16 лет, он избежал административной ответственности за ДТП. Тем не менее, мать пострадавшей подала иск в суд, чтобы взыскать с семьи мальчика компенсацию за травмы и страдания.
Инстанция рассмотрела заявление женщины и учла негативные изменения в жизни пострадавших. Уточняется, что сторона ответчика — сбивший девочку подросток и его семья — не пытались загладить вину. Суд постановил взыскать 120 тысяч рублей с матери мальчика, так как машина была записана на неё.
Получить положенную выплату пострадавшей удалось только после вмешательства судебных приставов. Сотрудники ГУФССП Пермского края арестовали счета должницы, ограничили право на регистрацию авто и недвижимости, а также взыскали 7% исполнительского сбора. Только тогда мать подростка перевела деньги.