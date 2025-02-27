Подросток из Перми угнал мамину машину и сбил малолетнюю девочку

Как рассказывает ведомство, инцидент случился, когда юный пермяк взял ключи от семейного автомобиля и решил прокатиться на нём. В один момент «Форд» с подростком за рулём врезался в малолетнюю девочку, которая получила травмы крестца и костей малого таза. После этого жизнь пострадавшей изменилась — она отказалась от занятий спортом и боялась ходить по дороге в школу. Мать девочки была вынуждена уйти с работы, чтобы сопровождать ребёнка.