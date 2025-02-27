Троллейбус сбил восьмилетнего мальчика в Петербурге

Восьмилетний мальчик серьезно пострадал в ДТП в Московском районе Петербурга. Все произошло вечером 26 февраля у дома 16 по улице Решетникова. Тогда школьник переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса троллейбуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.