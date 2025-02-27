Троллейбус сбил восьмилетнего мальчика в Петербурге

Восьмилетний мальчик серьезно пострадал в ДТП в Московском районе Петербурга. Все произошло вечером 26 февраля у дома 16 по улице Решетникова. Тогда школьник переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса троллейбуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— 42-летний водитель общественного транспорта совершил наезд на восьмилетнего мальчика, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода без сопровождения взрослых, — уточнили в пресс-службе.
Мальчика с различными травмами увезли в больницу. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Правоохранители по факту ДТП проводят проверку. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что иномарка сбила 12-летнего мальчика на пешеходном переходе в Северной столице. Шестиклассник перебегал дорогу на красный сигнал светофора.