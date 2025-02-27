В агрогородке Колодищи горел склад магазина

Возгорание было оперативно ликвидировано. На месте работали четыре единицы техники МЧС.
На момент возгорания магазин был закрыт, людей внутри не было. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.
27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система «Молния» передала сообщение о пожаре на складе магазина «Евроопт» в агрогородке Колодищи Минского района. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание было оперативно ликвидировано. На месте работали четыре единицы техники МЧС.
На момент возгорания магазин был закрыт, людей внутри не было. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.