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В агрогородке Колодищи горел склад магазина

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система «Молния» передала сообщение о пожаре на складе магазина «Евроопт» в агрогородке Колодищи Минского района. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: МЧС

Возгорание было оперативно ликвидировано. На месте работали четыре единицы техники МЧС.

На момент возгорания магазин был закрыт, людей внутри не было. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.

пожары
МЧС