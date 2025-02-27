Экс-глава управления минстроя избежал наказания за дольщиков «Прогресс-Н»

Дмитрия Мелихова обвинили в том, что он не проконтролировал действия застройщика, в том числе по привлечению новых инвесторов, не предоставил «Прогресс-Н» сведения по всем обманутым дольщикам и не обеспечил передачу квартир 21 человеку. В результате они не получили возможности оформить свои права на жилплощадь. Фонд развития территорий также не принял решения о возмещении по этим дольщикам, в выплате компенсаций им было отказано.