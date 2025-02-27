Экс-глава управления минстроя избежал наказания за дольщиков «Прогресс-Н»

Согласно постановлению, вследствие небрежного и недобросовестного отношения к службе Дмитрия Мелихова более двух десятков дольщиков ООО «Прогресс-Н» не получили ни жилья, ни возмещения от Фонда развития территорий.
Напомним, ООО «Прогресс-Н» выиграло конкурс на достройку проблемного объекта «Монтэка» на ул. Революционной, 148 в 2015 году. Застройщик должен был удовлетворить права 251 обманутого дольщика на 316 жилых помещений.
В министерстве строительства передали компании список обманутых дольщиков, которым должны быть предоставлены жилые помещения. Как рассказывали ранее Волга Ньюс в «Прогресс-Н», в рамках банкротства «Монтэка» судом были признаны права еще 22 человек. Появление дополнительных требований привело к увеличению обязательств застройщика по конкурсу минстроя. На такую нагрузку компания не рассчитывала, а свободные площади уже были распроданы. «Прогресс-Н» обратился в минстрой, и тот предложил отдать квартиры 22 гражданам и вернуть покупателям деньги. Такой вариант не устроил ни застройщика, ни его дольщиков.
Ситуация зашла в тупик и привела к банкротству ООО «Прогресс-Н», а его руководителя — на скамью подсудимых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2023 г. он был осужден к четырем годам колонии.
Дмитрия Мелихова обвинили в том, что он не проконтролировал действия застройщика, в том числе по привлечению новых инвесторов, не предоставил «Прогресс-Н» сведения по всем обманутым дольщикам и не обеспечил передачу квартир 21 человеку. В результате они не получили возможности оформить свои права на жилплощадь. Фонд развития территорий также не принял решения о возмещении по этим дольщикам, в выплате компенсаций им было отказано.
Дмитрий Мелихов признал свою вину. В предварительном слушании он и его защитник просили уголовное преследование прекратить за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Государственный обвинитель не возражал по этому поводу.
Суд освободил Мелихова от наказания и прекратил уголовное преследование.