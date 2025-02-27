Поиски пропавшего под лавиной инструктора в Сочи не возобновили. Об этом «КП»-Кубань" сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Поиски не могут возобновить из-за погодных условий в Сочи. В районе, где он пропал, высокая лавинная опасность.
Напомним, тренер певца Мити Фомина и блогера Оксаны Самойловой Иван Хорьков погиб под лавиной в горах Сочи. На южном склоне горы Аибги в балке Глубокая 24 февраля сошла снежная лавина. В тот момент за пределами оборудованных трасс горнолыжного курорта там находились три человека. Двое из них вышли на связь. Их спасли.
Ранее мы писали, в МЧС рассказали подробности спасения пропавших в горах Сочи сноубордистов. Спасатели вышли на поиски пропавших туристов, несмотря на сложные погодные условия и темное время суток. Они пешком отправились к двум райдерам, сообщившим свои координаты. Спасателям пришлось спускаться около двух часов, а затем еще длительно время искать безопасный выход.