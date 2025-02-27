Поиски пропавшего под лавиной инструктора в Сочи не возобновили

Ранее мы писали, в МЧС рассказали подробности спасения пропавших в горах Сочи сноубордистов. Спасатели вышли на поиски пропавших туристов, несмотря на сложные погодные условия и темное время суток. Они пешком отправились к двум райдерам, сообщившим свои координаты. Спасателям пришлось спускаться около двух часов, а затем еще длительно время искать безопасный выход.