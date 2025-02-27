В МЧС сообщили подробности ночного пожара в Янтарном

В Янтарном поздним вечером 26 февраля загорелся жилой дом довоенной постройки на улице Советской. На место оперативно прибыли пожарные. Огнем была охвачена крыша здания с мансардой.
Изначально речь шла о пораженных огнем 80 кв.м. Позже пресс-служба МЧС уточнила информацию и сообщила уже о 180 квадратах в огне. Из горящего здания успели вынести два баллона с газом.
Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня на соседние квартиры.
В тушении пожара участвовали 34 человек и 7 единиц техники. Никто из людей не пострадал.