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В МЧС сообщили подробности ночного пожара в Янтарном

К счастью, обошлось без пострадавших.

Источник: МЧС РФ

В Янтарном поздним вечером 26 февраля загорелся жилой дом довоенной постройки на улице Советской. На место оперативно прибыли пожарные. Огнем была охвачена крыша здания с мансардой.

Изначально речь шла о пораженных огнем 80 кв.м. Позже пресс-служба МЧС уточнила информацию и сообщила уже о 180 квадратах в огне. Из горящего здания успели вынести два баллона с газом.

Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня на соседние квартиры.

В тушении пожара участвовали 34 человек и 7 единиц техники. Никто из людей не пострадал.

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