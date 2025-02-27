В Германии задержали двух человек после стрельбы у здания суда

Во вторник у здания земельного суда в Билефельде началась стрельба. Как сообщали СМИ, в момент инцидента в суде проходил процесс по делу о расстреле известного боксера косоварского происхождения Бесара Нимани. По данным полиции, в результате стрельбы пострадали четыре человека, они находятся в больнице.