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В Германии задержали двух человек после стрельбы у здания суда

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Полиция задержала двух человек в связи со стрельбой во вторник у здания земельного суда в городе Билефельд немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщил портал Focus Online со ссылкой на полицию.

Источник: © РИА Новости

«На месте происшествия задержаны двое подозреваемых. Но их причастность к преступлению еще не установлена. Кроме того, было найдено возможное орудие преступления», — сообщил портал.

Отмечается, что всё еще разыскивается третий участник преступления.

Во вторник у здания земельного суда в Билефельде началась стрельба. Как сообщали СМИ, в момент инцидента в суде проходил процесс по делу о расстреле известного боксера косоварского происхождения Бесара Нимани. По данным полиции, в результате стрельбы пострадали четыре человека, они находятся в больнице.