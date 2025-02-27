Александр Буйнов сбил воспитательницу детского сада

Сейчас она в больнице с разрывом связок. Женщина заявила нам, что до сих пор плохо себя чувствует и ей сложно говорить.
Воспитательница перед наездом шла домой с работы. Говорит, что «Лексус» вылетел неожиданно, но она успела отскочить.
По данным SHOT, в ДТП с певцом пострадала 61-летняя Алла Николаевна.
Сейчас она в больнице с разрывом связок. Женщина заявила нам, что до сих пор плохо себя чувствует и ей сложно говорить.
Воспитательница перед наездом шла домой с работы. Говорит, что «Лексус» вылетел неожиданно, но она успела отскочить.