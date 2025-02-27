В Хабаровском крае ждет суда уснувший за рулем водитель

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 43-летний фигурант в декабре 2024 года ехал на машине Toyota Corolla Fielder, которую взял у отца. На трассе Чита — Хабаровск не справился с управлением, потерял контроль над движением авто и выехал на полосу встречного движения, по которой двигалась машина Nissan Kix. Автомобили столкнулись.