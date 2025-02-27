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В Хабаровском крае ждет суда уснувший за рулем водитель

Водитель, спровоцировавший смертельное ДТП в Хабаровском крае, ждет суда.

Источник: Reuters

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 43-летний фигурант в декабре 2024 года ехал на машине Toyota Corolla Fielder, которую взял у отца. На трассе Чита — Хабаровск не справился с управлением, потерял контроль над движением авто и выехал на полосу встречного движения, по которой двигалась машина Nissan Kix. Автомобили столкнулись.

Во время следствия водитель Toyota Corolla Fielder сообщил, что уснул за рулем. В результате ДТП погиб водитель машины Nissan Kix. Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование окончено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.