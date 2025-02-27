Собаки, откусившие лицо ребенку в Сочи, были голодны 10 дней: новые подробности

Обезумевшие от голода псы сорвались с привязи, сделали подкоп под забором и выбежали за пределы участка, где напали на ребенка.



Как стало известно, 48-летний владелец собак ранее регулярно приезжал на участок, чтобы ухаживать за животными, но из-за плохих погодных условий долгое время не появлялся. В результате собаки оказались без еды и воды, что привело к их агрессивному поведению.



После нападения мальчик с тяжелейшими травмами лица был экстренно доставлен в Краснодар. Хирурги провели сложную операцию, но из-за серьезного повреждения тканей нос и губа практически нежизнеспособны. Отец ребенка надеялся, что фрагменты лица удастся извлечь из желудков животных, однако прошло слишком много времени, и они оказались непригодны для пересадки.



Хозяин собак задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности (ст. 118 УК РФ). Следователи предложили ему альтернативу — отправиться на СВО, но мужчина отказался. Пока он находится под подпиской о невыезде.



По данным «BAZA», задержанный владел одной из баз для хаски-туризма, где туристы могли общаться с собаками. Сейчас расследование продолжается, следователи выясняют все обстоятельства инцидента.