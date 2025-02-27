Фермера в Иркутской области осудили за хищение 30 миллионов рублей, полученных в виде гранта

Суд установил, что в 2022 году мужчина предоставил поддельные документы в Минсельхоз Иркутской области. На основе этих документов он получил 30 миллионов рублей на развитие фермерского хозяйства. Полученные с использованием мошеннической схемы деньги подсудимый использовал в личных целях.
Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 000 рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать у осужденного в доход государства эквивалент дохода, полученного преступным путем, в общей сумме 30 миллионов рублей, — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Приангарья.