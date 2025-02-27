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Фермера в Иркутской области осудили за хищение 30 миллионов рублей, полученных в виде гранта

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор главе крестьянско-фермерского хозяйства. Мужчину обвиняли в хищении субсидии, которая была выдана на покупку техники для развития семейной фермы. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Иркутской области.

Источник: ТК Город

Суд установил, что в 2022 году мужчина предоставил поддельные документы в Минсельхоз Иркутской области. На основе этих документов он получил 30 миллионов рублей на развитие фермерского хозяйства. Полученные с использованием мошеннической схемы деньги подсудимый использовал в личных целях.

Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 000 рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать у осужденного в доход государства эквивалент дохода, полученного преступным путем, в общей сумме 30 миллионов рублей, — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Приангарья.