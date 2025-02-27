Школьница, родившая и выбросившая ребенка в мусор, не знает, от кого родила

Появились новые подробности по делу 16-летней красноярки, родившей ребенка и выбросившей его в мусорку на Львовской. Об этом сообщает Ngs24.ru.
По информации издания, 18-летний парень, с которым встречалась девушка, оказался ни при чем. Это выяснили сотрудники СК в ходе расследования. Оказалось, что у девятиклассницы было несколько половых партнеров. От кого конкретно появился ребенок, девушка достоверно не знает.
Также не подтвердилась информация о том, что в родах школьницы участвовала мать. Все действия девочка выполнила сама.
Подробнее о школьнице, родившей и выбросившей младенца в мусорку, можно узнать в нашем материале. Новорожденная появилась на свет намного раньше положенного. Следователи обнаружили ребенка мертвым в мусорном баке.