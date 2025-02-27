Школьница, родившая и выбросившая ребенка в мусор, не знает, от кого родила

По информации издания, 18-летний парень, с которым встречалась девушка, оказался ни при чем. Это выяснили сотрудники СК в ходе расследования. Оказалось, что у девятиклассницы было несколько половых партнеров. От кого конкретно появился ребенок, девушка достоверно не знает.