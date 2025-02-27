Самарцев просят сообщать о взяточничестве

Также в рамках работы по борьбе с коррупционными преступлениями сотрудниками Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области на постоянной основе проводятся плановые и внеплановые проверки подразделений судебных приставов, изучаются оконченные и находящиеся в работе материалы исполнительных производств.