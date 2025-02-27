В Бугульминском районе перевернулась фура с легковоспламеняющейся жидкостью

В цистерне находилось 24 тонны легковоспламеняющейся жидкости для повышения октанового числа бензина. К счастью, обошлось без пострадавших.
Движение на этом участке дороги временно ограничено, сотрудники ДПС организовали объезд.
Сегодня на 17-м километре трассы Бугульма — Уральск грузовик Scania с цистерной опрокинулся в кювет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
В цистерне находилось 24 тонны легковоспламеняющейся жидкости для повышения октанового числа бензина. К счастью, обошлось без пострадавших.
Движение на этом участке дороги временно ограничено, сотрудники ДПС организовали объезд.